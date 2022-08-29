ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر مقاطعة سومطرة الغربية في غرب إندونيسيا اليوم (الاثنين)، حسبما ذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء.

وقالت الوكالة إن الزلزال وقع عند الساعة 10:29 بتوقيت جاكرتا وكان مركزه السطحي على بعد 116 كيلومترا شمال غرب منطقة كيبولوان مينتاواي (جزر مينتاواي) وعلى عمق 10 كم تحت قاع البحر.

وأضافت أن الهزات الأرضية لم يكن لديها القدرة على إحداث موجات مدية (تسونامي).

ويصنف الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجة على أنه الهزة الرئيسية، حيث ضرب زلزال آخر بقوة 5.9 درجة عند الساعة 05:34 بتوقيت جاكرتا اليوم (الاثنين) وكان مركزه السطحي مشابها لمركز الزلزال القوي.