سجلت سوق الطابعات بالصين نموا في الشحنات خلال الربع الثاني من العام في ضوء ارتفاع الطلب، وفق ما ذكر تقرير صناعي.

وخلال تلك الفترة، تجاوز عدد شحنات الطابعات في الصين 4.84 مليون وحدة، بزيادة واحد بالمئة على أساس سنوي، بحسب بيانات من شركة البيانات الدولية، المتخصصة في بحوث السوق العالمية.

وأوضحت البيانات أن شحنات الطابعات ارتفعت بنسبة 22.3 بالمئة على أساس شهري.

وعلى وجه التحديد، نمت شحنات الطابعات النافثة للحبر بواقع 13.9 بالمئة على أساس سنوي إلى ما يقارب 2.14 مليون وحدة، بينما وصلت شحنات طابعات الليزر والطابعات التصادمية إلى 2.3 مليون وحدة و حوالي 400 ألف وحدة على الترتيب.

وعزا التقرير ارتفاع الطلب على الطابعات، ولا سيما الطابعات النافثة للحبر، إلى اضطرار المزيد من الناس إلى التعلم عبر الإنترنت أو العمل من المنزل. ولا يزال المشترون لأول مرة يمثلون نسبة كبيرة من السوق، ولذلك تظل الطابعات النافثة للحبر، والتي تتميز برخص ثمنها، جذابة للمستهلكين، وفقا لتقرير شركة البيانات الدولية.