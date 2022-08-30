ليلى الشافعي



أعلنت الهيئة العامة لشؤون القُصر أن مديرها العام بالإنابة م.حمد البرجس سيبدأ في استقبال المراجعين بمقر الهيئة الرئيسي في منطقة المرقاب اعتبارا من غد الاربعاء 31 أغسطس ما بين الساعة 9 و11 صباحا وفق مواعيد مسبقة من خلال منصة «متى».



وأوضحت المتحدث باسم الهيئة مريم مال الله أن استقبال المراجعين والمشمولين بالرعاية وذويهم يأتي اتساقا مع توجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء باتباع سياسة الباب المفتوح والتواصل المباشر مع المواطنين لحل أي مشاكل أو عقبات قد تواجه المواطنين والمراجعين في إنجاز معاملاتهم.



وذكرت مال الله أن الهيئة حريصة دائما من خلال إدارتها على استكمال كل الإجراءات لمساعدة المواطنين لإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر وفي أسرع وقت ممكن، وذلك في إطار التزامها التام بتعزيز الحوكمة المؤسسية وأداء الأعمال بمهنية وشفافية ما سينعكس إيجابا على رضا العملاء والمشمولين بالرعاية.



وأشارت إلى أن الهيئة تؤمن بسياسة الباب المفتوح على مستوى قياداتها وجميع الوظائف الإشرافية وتنفذ سياسات وبرامج لتحقيق التواصل الفعال المباشر مع المشمولين برعايتها عبر مختلف الوسائل التي تشمل التواصل المباشر في مقر الهيئة وفروعها المنتشرة في مختلف مناطق البلاد، وكذلك عبر الوسائل الإلكترونية والتواصل الاجتماعي والخدمات الهاتفية والواتساب وغيرها.



وذكرت أن الهيئة كثفت جهود الرقمنة وإتاحة المزيد من الخدمات «اونلاين» من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة وتطبيق «سهل» طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة.