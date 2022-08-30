مشروبات قد تنقذ من خطر جلطات الدم



أعلنت د.مارغريتا كوروليوفا، خبيرة التغذية أن الماء وعصير الرمان هما أفضل المشروبات لخفض كثافة الدم.



وتشير الخبيرة في حديث تلفزيوني، إلى أن ترقق الدم ضروري للوقاية من تجلط الدم. ووفقا لها، كل كيلوغرام من وزن الجسم يجب أن يحصل على ما لا يقل عن 33 ملليلترا من السوائل، لذلك تنصح بشرب الماء الاعتيادي.



وتقول: «الدم الكثيف يزيد من خطر نشوء الجلطات، والماء يدعم نظام تخثر الدم، ويمنع تجلط الدم.. الماء يوفر نشاط جميع تراكيب السوائل وتصريف ليمفاوي جيد ويزيل السموم بصورة طبيعية من الجسم».



وتضيف: عصير الرمان مخفف جيد لكثافة الدم. هذا العصير يحتوي على أحماض أمينية ضرورية لدعم عمل القلب والأوعية الدموية وإنتاج خلايا الدم. كما يحتوي على فيتامين P ومجموعة فيتامينات B. والرمان عموما مفيد جدا لمن تجاوزت أعمارهم 50 عاما.



وتشير إلى أن «البنجر مادة جيدة. وعصير البنجر يساعد على إزالة السموم من الجسم بصورة طبيعية، عن طريق إخراج أملاح المعادن الثقيلة من الجسم، وتحسين مستوى الدهون في الدم. أي يحسن جريان الدم بمساعدة المواد الموجودة في البنجر».

المصدر: «سبوتنيك»

