المحرر الاقتصادي



شهد القطاع المصرفي في المنطقة موجة اندماجات واستحواذات خلال السنوات الأخيرة على الرغم من جائحة كورونا وأثارها التي شهدها العالم، إذ تخلق الاستحواذات والاندماجات كيانات جديدة وضخمة، تمكن البنوك من المنافسة في البيئة التشغيلية الصعبة.



وانطلقت الكويت مؤخرا على طريق الاندماجات والاستحواذات المصرفية بدءا، بإجراءات استحواذ بيت التمويل الكويتي على الأهلي المتحد البحريني، بعد موافقة الجمعية العمومية لبيت التمويل والهيئات الرقابية على الصفقة، بينما يترقب المستثمرون صفقة أخرى تتعلق باندماج آخر بين البنك الأهلي الكويتي وبنك الخليج خلال الفترة المقبلة.



يأتي ذلك فيما تحتاج عمليات الاستحواذ والدمج لفترة زمنية ليست قصيرة لكي يظهر تأثير العملية، حيث يتطلب ذلك دمج العمليات المصرفية والخدمات والمنتجات بين طرفي الصفقة، إلا أن مؤشرات الاداء بعدم إتمام الصفقة تظل محل اهتمام الجميع، وفي ذلك السياق ترصد «الأنباء» أبرز البنوك الخليجية التي شهدت عمليات اندماج أو استحواذ خلال الفترة الماضية، وحجم أعمالها قبل وبعد الدمج، وموقعها بين البنوك، وأداء سهمها عند الدمج وبعده كالتالي:



بيتك والأهلي المتحد



أعلن رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي«بيتك» في اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي البنك، حمد المرزوق، عن مجموعة من التوقعات المرتبطة برؤية مستقبلية إيجابية ومؤشرات جيدة نتيجة الاندماج حسب الدراسات التي تم اجراؤها وأبرزها:



ـ خلق كيان مصرفي جديد بأصول تعادل 121 مليار دولار وقاعدة رأسمالية تتخطى 10 مليارات دولار.



ـ نمو صافي الأرباح بالعملات الأجنبية من 19.8% إلى 39.6%.



ـ توقع ارتفاع العائد على حقوق الملكية الملموسة المستقل من 12.6% كما بنهاية 2021، إلى 15.1%.



ـ نمو ربحية السهم من 28.6 فلسا إلى 38.7 فلسا بنسبة زيادة تبلغ 35.4%.



ساب ـ الأول



شهد السوق السعودي اندماج بنكي ساب والأول وتم الإعلان عن الانتهاء من إجراءات موافقة المساهمين والجهات الرقابية في يونيو 2019.



ونجح البنك منذ قرار الاندماج حتى الآن وعلى مدار نحو 3 سنوات في تحقيق نمو كبير، حيث نمت إجمالي الأصول 63% لتصل إلى 283 مليار ريال سعودي، كما قفزت إجمالي محفظة القروض بنحو 60% إلى 176 مليار ريال، وكذلك ودائع العملاء بنمو بلغت نسبته 52% لتصل إلى 194 مليار ريال.



وبلغ سعر سهم ساب 40 ريال سعودي وقت إقرار الاندماج، وقد ارتفع بنحو 5% إلى 42 ريال في الوقت الحالي محافظا على مستوياته السعرية رغم جائحة كورونا إلى جانب تداعيات الصعوبات التشغيلية المتعلقة بدمج الأعمال والمنتجات المصرفية بالبنكين في بداية الأمر.



وأعلن بنك ساب انه قد انتهى من دمج كافة الخدمات والمنتجات المصرفية في مارس 2021، ويتداول سهم بنك ساب اليوم بمستويات تفوق سعر السهم قبل الاندماج بنحو 10%.



الأهلي ـ سامبا



تم إعلان اندماج البنك الأهلي السعودي مع بنك سامبا في أبريل 2021، في أكبر عملية اندماج مصرفي في المنطقة وعلى مدار نحو أكثر من عام بقليل، نمت أصول البنك الأهلي بنحو 60% والمحفظة الائتمانية بنحو النصف، فيما زادت ودائع العملاء بنسبة 41% حتى نهاية مارس الماضي مقارنة بنهاية الربع الأول من العام 2021.



وعلى صعيد الأرباح، حافظ البنك على وتيرة النمو في الربع الثاني من العام الحالي، المنتهي في 30 يونيو الماضي بنمو 2% على أساس فصلي بينما تضاعفت أرباح البنك تقريبا على أساس سنوي مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.



ورغم الصعوبات التشغيلية المرتبطة بدمج العمليات، قفز سهم البنك منذ الاندماج بنحو 32% ليصل إلى 71.5 ريالا.



وبالانتقال الى البحرين، فقد أعلن بنك البحرين الوطني إتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بالاستحواذ على بنك البحرين الإسلامي في يناير 2020، وعلى مدار نحو أكثر من عامين ونصف العام، استطاع البنك الحفاظ على وتيرة النمو بزيادة بنحو 9% في إجمالي الأصول و15% نموا في محفظة القروض.



وعلى صعيد الأرباح، ارتفعت ارباح البنك في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو الماضي بنسبة 34% على أساس سنوي. ومنذ الإعلان عن قرار الاندماج، ارتفع سهم البنك بنحو 8% حيث يتداول في الوقت الحالي عند مستوى 0.6 دينار بحريني.



أبوظبي التجاري ـ الاتحاد الوطني



تم الإعلان عن اندماج بنكي ابوظبي التجاري والاتحاد الوطني خلال ابريل 2019. وعلى مدار أكثر من 3 سنوات، نمت أصول بنك أبوظبي التجاري 63% كما نمت إجمالي محفظة القروض لدى البنك بنحو 44% وكذلك إجمالي ودائع العملاء بزيادة بلغت نسبتها 58%.



ارتفعت أرباح بنك ابوظبي التجاري في الربع الثاني من العام الحالي والمنتهي في 30 يونيو الماضي بنحو 12% على أساس سنوي و6% على أساس فصلي مقارنة بالربع الأول من نفس العام.



كان بنك الاتحاد الوطني قد أنهى اندماجه مع مصرف الهلال قبل أن يندمج بعد ذلك مع بنك ابوظبي التجاري.



ومع تزايد صعوبة عمليات دمج العمليات التشغيلية نظرا لضم الاندماج 3 بنوك، لكن سهم البنك استطاع الحفاظ على مستوياته وقت الاندماج البالغة 9 دراهم.



دبي الإسلامي ـ نور



بالعودة للامارات ولكن تلك المرة في دبي، استحوذ بنك دبي الإسلامي في يناير 2020 معلنا الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية وموافقات المساهمين على بنك نور. وعلى مدار عامين ونصف العام، نمت أصول بنك دبي الإسلامي بنحو 22% خلال تلك الفترة التي قفزت فيها محفظة قروض البنك 29% وكذلك زادت إجمالي ودائع العملاء 23%.



كان بنك دبي الإسلامي قد أعلن عن أنه قد أنهى إجراءات دمج العمليات المصرفية للبنكين خلال 283 يوما ما اعتبرته الإدارة انجازا يحسب لها.



ومنذ الإعلان عن الانتهاء من موافقات الاندماج وحتى الآن، استطاع سهم البنك الحفاظ على مستوياته والارتفاع بنحو 10% ليتداول بالقرب من مستويات 6 دراهم.



كذلك نجح البنك في تحقيق أداء تشغيلي قوي انعكس على نمو صافي أرباح الربع الثاني من العام الحالي والمنتهي في 30 يونيو الماضي بنحو 33% على أساس سنوي.