أكدت الخبيرة الاقتصادية إيمان العياف أن استمرار العوامل المؤثرة سلبا على الاقتصاد العالمي يجعل المستثمرين بحاجة إلى التعرف على تلك العوامل بشكل متكامل، خصوصا ما يتعلق منها بأسواق النفط، موضحة أن أسواق النفط شهدت عوامل مختلفة ومتضاربة منذ بداية العام ويمكن أن تستمر في رؤية تأثيرها خلال الأشهر المقبلة، في حين هيمنت مشاكل العرض ونتائج الحرب في أوكرانيا على النصف الأول من العام، فإننا نشهد بشكل متزايد مخاوف بشأن مستويات الطلب التي تمت مراجعتها إلى الأسفل بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.



في هذا الصدد، أثر تشديد السياسة النقدية بقيادة البنك المركزي الأميركي على النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، كما تتبع البنوك المركزية الأخرى نظيرتها الأميركية في هذا السياق ما أثر على النمو في الاتحاد الأوروبي، وهو كتلة اقتصادية مهمة أخرى، في الوقت نفسه، أثرت السياسة الصحية الصينية المتشددة على الاقتصاد المحلي بشكل خطير.



وبالنسبة لتأثير الظروف الاقتصادية العالمية على أسواق الطاقة، أشارت العياف إلى أن أسعار النفط انخفضت بشكل كبير منذ بداية يونيو بينما أدى تدهور الأوضاع الاقتصادية إلى تقييد مستويات الطلب بشدة، ويمكن لكبار المستوردين مثل الصين وأوروبا خفض وارداتهم ما قد يدفع الأسعار للانخفاض، وقد شهدت الصين انخفاضا في مستويات النشاط الصناعي وتراجع الطلب على الطاقة نتيجة لذلك.