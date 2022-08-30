أعلنت الحكومة السورية قرارها استيعاب جميع الناجحين في الثانوية العامة في معاهد وكليات القطر.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» إن اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي خلال اجتماعها أمس، برئاسة م.حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء قررت قبول جميع الطلاب الناجحين بالشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة في الجامعات والمعاهد السورية للعام الدراسي 2022-2023 والبالغ عددهم 131892 طالبا وطالبة.

وأعلنت انه تم التركيز على زيادة عدد المقاعد لبعض الاختصاصات في الكليات والمعاهد التي يحتاجها سوق العمل وبما ينسجم مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



ووافقت اللجنة على زيادة نسبة التعليم الموازي إلى 50% بدلا من 40% لزيادة فرص القبول في الجامعات الحكومية وعلى إجراء مفاضلة مركزية من قبل الوزارة للكليات الطبية في الجامعات الخاصة واعتمدت اللجنة رغبة السنة التحضيرية (عام ومواز والمنح المخصصة في الجامعات الخاصة) في بطاقة واحدة بالمفاضلة العامة حرصا على عدم ضياع أي مقعد في الكليات الطبية.