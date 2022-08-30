نقل موقع تلفزيون «سوريا» عن مصادر وصفها بـ «الخاصة» أن هيئة التفاوض السورية المعارضة ستجري سلسلة من الاجتماعات واللقاءات خلال الأيام القادمة في مدينة جنيف السويسرية لبحث تطورات الملف السوري، مع نحو 15 دولة بدعوة من الولايات المتحدة الأميركية.



وأوضحت المصادر، أن رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس والوفد المرافق له التقى بمبعوثي عدة دول منها الولايات المتحدة وبريطانيا وقطر والسعودية، على أن يكون الاجتماع الرئيسي بين مبعوثي الدول الخمس عشرة اليوم الثلاثاء.



وأشارت إلى أن أبرز الدول المشاركة في الاجتماع هي، «أميركا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، النرويج، تركيا، مصر، السعودية، الأردن، قطر، العراق» والجامعة العربية.



ولفت الموقع إلى أن الغاية من الاجتماع هو بحث حلول لتحريك الملف السياسي السوري بعد تعطيل عمل اللجنة الدستورية من قبل موسكو التي ترفض عقد اجتماعاتها في جنيف بدعوى أنها غير حيادية بسبب موقفها من الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما ترفضه غالبية الدول المدعوة للاجتماع.



وبينت المصادر أن أنقرة اشترطت لتغيير جنيف أن يكون بدولة أخرى يوجد فيها مقر للأمم المتحدة، مما يسقط فرضية عقدها في عدد من الدول التي اقترحتها موسكو كبديل عن جنيف.