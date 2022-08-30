يعقوب العوضي



عقدت لجنة التدريب والمنتخبات الوطنية في اتحاد الكرة الطائرة اجتماعا عاديا مساء امس برئاسة عضو مجلس الإدارة عبدالرحمن السهو، وبحضور كل من نائبه خالد الدويسان ومقرر اللجنة مالك العنزي والعضوين محمد القطان وعادل المزيعل.

وفي هذا الإطار، قال السهو: «تمت مناقشة دعوة الاتحاد العربي للكرة الطائرة للمشاركة في البطولة العربية للرجال المقررة في اربيل العراقية من 7 حتى 17 نوفمبر المقبل، حيث ستعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب».



وأضاف: «استعراضنا وناقشنا نتائج جميع المنتخبات الرجال والشباب والناشئين في البطولات الخارجية خلال الفترة الماضية، حيث تم وضع تصور لخطة متكاملة لنهوض وتطوير منظومة العمل داخل قطاع المنتخبات الوطنية بالاتحاد على المديين القصير والطويل، وكذلك تم وضع تصور للهيكل التنظيمي «الإداري - والفني» للمنتخبات الوطنية.



وأوضح السهو أن لجنة التدريب ناقشت اختيار المدرب الجديد للمنتخب الوطني الأول عقب إنهاء عقد مدرب المنتخب السابق الصربي ألكسندر، مبينا أن اللجنة تدرس حاليا عددا من السير الذاتية للتعاقد مع الأفضل منها لقيادة «الأزرق» في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى انه سيتم عرض محضر اجتماع اللجنة على مجلس إدارة الاتحاد لاعتماده في اقرب وقت.