علي إبراهيم

دعت وحدة تنظيم التأمين كافة الشركات الخاضعة لرقابتها بموجب أحكام المادة 2 من القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، والتي لا تمارس أياً من الأنشطة الواردة ضمن الأغراض المنصوص عليها في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي، ولا ترغب بممارسة اي من تلك الأنشطة ان تتقدم الى الوحدة بطلب إلغاء ذلك النشاط وشطبه من أغراض الشركة المنصوص عليها في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وفقا للإجراءات المتبعة لدى الوحدة.

جاء ذلك ضمن التعميم الذي أصدره رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد سليمان العتيبي تحت رقم 4 لسنة 2022 بشأن توفيق أوضاع الأشخاص المرخص لهم، انطلاقا من اختصاص الوحدة بتنظيم أنشطة التأمين وإعادة التأمين والمهن التأمينية.

ونبهت الوحدة كافة الأشخاص المرخص لهم المنتهية تراخيص مزاولتهم بتاريخ 30/9/2022 بضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرارات الصادرة عن الوحدة وتوفيق أوضاعهم فورا من خلال استيفاء نموذج طلب الحصول على ترخيص المزاولة المنظم بموجب القرار رقم 14 لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية.

وشددت الوحدة على مراعاة الدقة وبذل العناية اللازمة في تعبئة نماذج طلب الحصول على ترخيص المزاولة وإرفاق كافة المستندات والبيانات التي تطلبها الوحدة، مع الأخذ بعين الاعتبار الآتي:

٭ يجوز للوحدة رفض تجديد ترخيص المزاولة الصادر عن الوحدة إذا لم يستوف مقدم الطلب كافة البيانات والمستندات المطلوبة.

٭ يجوز للوحدة إلغاء ترخيص المزاولة الصادر عن الوحدة إذا لم يمارس الشخص المرخص له أيا من أنشطة التأمين وإعادة التأمين او المهن التأمينية المطلوبة او توقف عنها خلال فترة 6 أشهر متواصلة.

٭ قيام المسؤولية القانونية على كل شخص يستمر بممارسة الأنشطة المنظمة بموجب القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها دون الحصول على ترخيص، لاسيما الأشخاص المنتهية تراخيصهم كما في 30/9/2022.