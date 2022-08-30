صرحت مدير إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية - في الأمانة العامة للأوقاف لينة فيصل المطوع، بأن الإدارة أصدرت العدد (42) من مجلة أوقاف، والتي تعتبر أحد مشروعات الدولة المنسقة لملف الأوقاف في العالم الإسلامي وتشرف عليها الأمانة العامة للأوقاف ممثلة للكويت.



وأوضحت المطوع أن العدد يزخر بعدة بحوث محكمة باللغة العربية منها: «أخلاق الوقف وتجديد الفعالية المجتمعية» لمدحت ماهر الليثي، «وماذا يمكن للصكوك الوقفية أن تقدمه للأمن المائي؟» من د.أحمد ذيب، و«مساهمة القيادة المرتكزة الأخلاقية على المبادئ في تحسين الأداء التنموي لقطاع الأوقاف في الجزائر» من د.كمال منصوري ود.إيمان ملالة، «والجامعات الأميركية والوقف: الصيغة لا تزال ناجحة» من د.طارق عبدالله، و«الوقف الخليجي بين الواقع والمأمول» من د.فؤاد العمر.



وأضافت أن العدد تضمن بحثا باللغة الإنجليزية تحت عنوان: «الطريق نحو الحكم المقاصدي للوقف في ولاية كيرلا: تحليل أولي»، د.سيد محمد محسن، وبحثا باللغة الفرنسية وهو: «أوقاف مسجد سيدي علي الكتاني، ولاية قسطنطينة»، ايزابيل غرانجود.



وفي الختام، دعت المطوع الباحثين في شؤون الوقف إلى تقديم بحوثهم للنشر في مجلة أوقاف، عن طريق مراسلة المجلة عبر البريد الإلكتروني [email protected]).