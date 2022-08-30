Note: English translation is not 100% accurate
اليوم الثاني من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2022
الثلاثاء
2022/8/30
المصدر : الأنباء
عدد المشاهدات 3270
- د. بدر الشلال يترشح في الدائرة الرابعة: العمل على الإصلاح السياسي والاقتصادي "أولوية" ..وبوابة الإصلاح تكمن في تعديل النظام الانتخابي لتنعكس الإرادة الشعبية الحقيقية في تمثيل الأمة بمجلس يشرّع ويراقب من أجل الوطن والمواطن
- مرشح الدائرة الرابعة مرزوق الخليفة يسجل ترشحه لانتخابات مجلس الأمة رسمياً ويسلم نفسه لرجال الأمن لتنفيذ حكم السجن الصادر بحقه
- د. عبدالهادي العجمي يترشح عن الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الأمة
- فهيمه الرشيدي تسجل ترشحها لانتخابات مجلس الأمة 2022 عن الدائرة الرابعة
- فارس سعد العتيبي يتقدم بأوراق ترشحه عند الدائرة الثالثة
- عبدالله عكاش العبدلي مرشحاً عن الدائرة الخامسة: هناك من يريد ضرب الوحدة الوطنية من خلال رفع شعار تحصين المواطنة..ولن نقبل بالتقاعس الحكومي تجاه رفع الأسعار وعدم الارتقاء بالوضع المعيشي للمواطن
- محمد الجويهل يترشح لانتخابات مجلس الأمة عن الدائرة الثالثة
- صالح عاشور مترشحاً عن الدائرة الأولى: أتوقع أن تكون رئاسة المجلس بالتزكية لأحمد السعدون ..وأمامنا عمل لرفع المستوى المعيشي والخدماتي للمواطنين وتنمية البلاد
- أحمد مطيع يقدّم أوراق ترشحه عن الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الأمة 2022
- مبارك الحجرف يترشح عن الدائرة الرابعة: بعزم وثبات سنحقق المستحيلات للكويت وأهلها
- د. حسين قويعان يترشح عن الدائرة الرابعة: علينا بحسن الاختيار حتى لا نصل لخيبة الأمل
- د. يوسف الزلزلة يسجل ترشحه عن الدائرة الخامسة: التصويت بالبطاقة المدنية "ضربة معلم" وأنا لست جديداً على أهلي وجماعتي في الدائرة الخامسة
- سعود فلاح الصواغ يسجل ترشحه لانتخابات مجلس الامة 2022 عن الدائرة الخامسة
- عبدالمحسن الجمعة يقدم أوراق ترشحه عن الدائرة الثالثة: أمثل الطبقة المتوسطة من الشعب وسأسعى لحمل همومهم وتخفيض الجرعة السياسية والاهتمام بالوضع المعيشي للمواطن
- هاني حسين يسجل ترشحه عن الدائرة الأولى: الاستقرار الاجتماعي للشعب الكويتي يحقق الاستقرار السياسي وسأصوّت لأحمد السعدون في انتخابات رئاسة المجلس
- سجل أحمد الشحومي ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2022 عن الدائرة الأولى
- علي القطان يقدم أوراق ترشحه عن الدائرة الأولى لانتخابات مجلس الأمة 2022
اقرأ أيضاً