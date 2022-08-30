بشرى شعبان

أعلنت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة، أسيل المزيد، عن استقبال مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة للمواطنين سيكون كل يوم أربعاء من كل أسبوع وفق مواعيد مسبقة من خلال منصة "متى" في مبنى الهيئة الرئيسي بمنطقة الرقعي خلال الفترة من 10:00 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا .

وبينت المزيد أن عملية استقبال المواطنين تأتي حرصاً على تنفيذ التوجيهات السامية للقيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء الموقر باتباع سياسة الباب المفتوح، والتواصل المباشر مع المواطنين لحل أي عقبات أو مشاكل قد تواجه المواطنين والمراجعين في إنجاز معاملاتهم.

وأكدت المزيد بأن الهيئة تستقبل الاستفسارات والشكاوى عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصفة مستمرة وللتواصل مع الجمهور بصورة أسرع، وأن أغلب الخدمات المقدمة من الهيئة أصبحت متاحة الكترونيا وذلك تحقيقا لأهداف الخطة الإستراتيجية للهيئة بالتحول الى الخدمات الإلكترونية .