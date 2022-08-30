أي خزان مياه سيصبح ممتلئاً أولاً؟ إذا كنت ترغب في حل الألغاز في وقت فراغك ، فهذه الدعابة الذهنية مخصصة لك! تعتبر ألعاب الدماغ أكثر بقليل من الألغاز ، حيث يتم حل ألعاب الدماغ هذه بالتفكير الجانبي. بمعنى آخر ، عليك التفكير قليلاً خارج الصندوق لحل مثل هذه الألغاز. عليك استخدام عقلك المبدع لأن الحل لن يكون أمامك مباشرة. على غرار هذه السطور ، توصلنا إلى دعابة مثيرة للاهتمام حيث يتعين عليك تخمين خزان المياه الذي سيمتلئ أولاً في الصورة.

في الصورة أعلاه ، عليك تخمين الكوب الذي يتم ملؤه أولاً. يمكن للعقل النشط حل هذا اللغز في غضون 20 ثوانية.

إجابة اللغز

في هذا اللغز الدماغي ، كل ما كان عليك فعله هو النظر إلى الوصلات التي يتدفق من خلالها الماء إلى الخزانات.

إذا نظرنا إلى الخزان رقم 4 و 6 ، فقد تم حظر المسار في البداية.

كما تم حظر مسار الخزان رقم 5 في النهاية.

يوجد ثقب في الخزان رقم 7 ، لذا لن يتم ملء الخزان رقم 2 والخزان رقم 7.

أيضًا ، سوف تتدفق المياه باستمرار من خلال الخزان رقم 1 إلى الخزان رقم 2 والخزان رقم 7.

لذا ، فإن الإجابة على اللغز هي 3. سيتم ملء الخزان رقم 3 أولاً.

سيساعدك استخدام التفكير الجانبي في استخلاص إجابات في مثل هذه الألعاب الذهنية. كان هذا اللغز صعبًا ولكنه بسيط لأنه يحتاج إلى وقت أقل وقوة عقلية لحلها. لكن من المؤكد أنه سيكون شعورًا رائعًا عندما تكتشف الإجابة في بضع ثوانٍ.