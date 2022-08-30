مريم بندق

علمت " الأنباء" أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف قام بجولة تفقدية مفاجئة على المؤسسة العامة للرعاية السكنية حيث استمع إلى آراء ومقترحات المراجعين.

وخاطب النواف قياديي "السكنية"، قائلا: لو تسوون مثل ما أنا أسوي وتنزلون من مكاتبكم وتقعدون مع المراجعين كنتم حليتم مشاكل أهل الكويت.

وأوصاهم سموه بالتواصل مع المراجعين "اقعدوا مع المراجعين ولو مرة أو مرتين اسبوعيا حتى لمدة ربع ساعة، و افتروا بين المراجعين يوميا حتى 5 دقائق، فأنتم مسؤولون وحتى تحققون النجاح في عملكم أبي النجاح والثناء لكم أنتم وسيجني ثماره أهل الكويت بمن فيهم أولادكم".

كما طلب من مراجعي المؤسسة العامة للرعاية السكنية ابلاغه بأي ملاحظات للعمل على إيجاد المعالجة لها.

وطمأنهم قائلا : نستبشر خيرا بمجلس الأمة الجديد وان شاء الله يمشون الأمور الشعبوية كلها من أجل الشعب الكويتي.

وأبلغ النواف القياديين في "السكنية" ببعض الملاحظات البسيطة لتيسير العمل بروح جديدة لخدمة المراجعين.

وقال لهم حرفيا بعد أن طلب منه أحد المراجعين الضرب بيد من حديد: "جلست مع المراجعين ووجدت عندهم مليون مشكلة".

وفي لفتة إنسانية أوصى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف القياديين في "السكنية" قائلا : "أوصيكم بكبار السن ".