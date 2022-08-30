أسامة أبو السعود

استنكر رئيس نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية نادر الحربي، الاستهانة بحقوق ومقدرات العاملين في القطاع النفطي، خاصة في ما يتعلق بعدم إدراجهم في المكافآت الخاصة بالصفوف الأولى خلال جائحة كورونا على الرغم من مجهوداتهم الواضحة للعيان والتي أشاد بها القاصي والداني ولا يمكن تجاهلها.

وأضاف الحربي في تصريح صحافي، بأنه كان من الواجب أن يتصدر العاملين في القطاع النفطي قوائم من تم مكافأتهم إلا أن واقع الحال جاء مغايراً لما يجب أن يكون، وأصبح فيه ظلم واضح على حقوق العاملين الذين واجهوا الصعاب في ظل الجائحة في الوقت التي تخلى عن العمل أغلب العمالة الوافدة وتصدى أبناء الوطن من الكويتيين العاملين في القطاع النفطي للعمل في ظل الظروف التي أثرت على كل دول العالم.

كما استغرب الحربي تأخير صرف بدل بيع الإجازات والذي تم إقراره وتحديد مواعيد صرفه من قبل الجهات المعنية، وأكد أنه لا يجب أن يكون هناك فرق في صرف بدل بيع الإجازات للعاملين في القطاع النفطي مع غيرهم خاصة، مشيرا الى ان المرسوم الأميري منح جهات المستقلة حق تحديد مواعيد الصرف حسب إجراءاتها .

واوضح بأن تأخير صرف مقابل بدل بيع الإجازات سيحمل خزينة الدولة خسائر كبيرة لأن من العمال من ستتم ترقيتهم وبالتالي ستزيد أجورهم، وحسب القوانين واللوائح المنظمة للعمل يتم احتساب مقابل الإجازات على أخر أجر يصل إليه العامل.

واختتم الحربي تصريحه مطالباً الجهات المعنية في الدولة إلى الإسراع في تلبية مطالب العاملين في القطاع النفطي الذين يشكلوا القوة الحقيقية لعصب الاقتصاد الوطني بإدارتهم لأهم مرافقه وهو القطاع النفطي، مؤكداً على أن المساس بحقوق موظفي القطاع ” خط أحمر ” لا نقبل به أبدا وسوف نقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه عرقلة أو تأخير أي حق من حقوقهم أو مكتسباتهم العمالية.