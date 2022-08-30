استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد، أطلقت جمعية الوقف الإنساني مشروعها لدعم وتجهيز الطلاب الايتام داخل الكويت، بالاحتياجات والمستلزمات المدرسية.

وفي هذا الصدد قالت مديرة العمل النسائي ومسؤولة المشاريع داخل الكويت بالجمعية منى سلمان بن عيسى إن المشروع يهدف إلى مساعدة الطلاب الأيتام مع بدء العام الدراسي، نظرا لما تشكله المستلزمات الدراسية من ثقل كبير على عاتق الكثير من عوائلهم، وتذليل العقبات التي تعترضهم بمختلف المراحل الدراسية.

وتابعت، نستهدف توفير الحقائب المدرسية التي تشتمل على الدفاتر والأقلام ومختلف المستلزمات المدرسية الأساسية، بالإضافة إلى سداد المصروفات الدراسية عن أسر الأيتام، ليتمكنوا من الاستمرار في تعليمهم، وتجنباً لحرمانهم من الالتحاق بصفوفهم الدراسية.

ولفتت بن عيسى إلى استمرار الجمعية في جهودها الخيرية الداعمة لطلبة العلم المحتاجين من خلال مشروعاتها المتنوعة والتي تهدف إلى كفالة الطلبة وسداد المصروفات الدراسية عنهم،

كما دعت أهل الخير إلى التفاعل مع مشروع تجهيز الطلاب الايتام والتبرع له ليكونوا خير عون لهم في مسيرتهم الدراسية، موضحةً أن التبرع للمشروع متاح عبر الموقع الإلكتروني للجمعية alensaniya.org.kw أو من خلال الخطوط الساخنة للجمعية 22523426- 22523428، سائلةً العلي القدير أن يكتب لهم الاجر والمثوبة.