أعلنت قوة الإطفاء العام أن نتائج التحقيق بحادث الحريق الذي اندلع السبت الماضي بأحد القسائم الصناعية التي تستغل كمستودع بمنطقة ميناء عبدالله أظهرت أنه متعمد وعن فعل فاعل.

وقالت القوة في بيان صحفي صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام اليوم الثلاثاء إن فرق التحقيق التابعة لادارة تحقيقات الحوادث انتهت من إجراءات المعاينة الفنية والتحقيق مع شهود الواقعة وتوصلت إلى تلك النتيجة.

وأوضح البيان أنه تمت مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لضبط كل من تسول له نفسه إشعال الحرائق العمدية وتقديمهم للعدالة.