بدر السهيل

تقدم 70 مرشحا بينهم مرشحتان اليوم الثلاثاء، إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في اليوم الثاني من أيام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 17 المقرر عقدها في التاسع والعشرين من سبتمبر المقبل، ليصل إجمالي المرشحين في اليومين الأول والثاني 185 مرشحاً ومرشحة، حيث بلغ إجمالي عدد المرشحين الذكور في اليوم الثاني 68 مرشحين، فيما بلغ إجمالي عدد المرشحات الإناث مرشحتان.

وبلغ إجمالي عدد الذكور المرشحين حتى نهاية اليوم الثاني 175 مرشحاً فيما بلغ عدد المرشحات 10 سيدات.

وتقدم 13 مرشحا في الدائرة الأولى، فيما تقدم 4 مرشحين في الدائرة الثانية، في حين تقدم 9 مرشحين في الدائرة الثالثة، وتقدم 19 مرشحا في الدائرة الرابعة من بينهم مرشحتان، وتقدم 25 مرشحا في الدائرة الخامسة.

وكان من أبرز من تقدموا بأوراق ترشحهم في اليوم الثاني النواب السابقين حمدان العازمي ود. يوسف الزلزلة ود. حسين قويعان وصالح عاشور، وأحمد الحمد وفايز الجمهور ومحمد الجويهل ومبارك الحجرف ودليهي الهاجري وأحمد مطيع وفيصل الكندري.

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت في الساعة السابعة والنصف من يوم الاثنين الماضي باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ 17 (أمة 2022) ويستمر ذلك حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق السابع من سبتمبر المقبل.