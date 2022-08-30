التقى المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح المستشار محمد أبو الحسن اليوم بقصر السيف خلال لقاء عمل تشاوري تبادلا فيه الآراء والأفكار والطلعات، حيث تطرق الحديث نحو ضرورة تكاتف الجهود وتعزيزها للسعي في المشاركة الفعالة التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين .



وأعرب الشيخ فيصل الحمود عن أهمية مثل هذه اللقاءات التي تحمل في معناها وجوهرها ترجمة التعليمات السامية للقيادة السياسية والتي دائما تهتم بالمواطن وتذليل كافة العقبات والصعوبات لا سيما فئة النشء والشباب الذين هم نواة المستقبل وأمل الحاضر في أحداث التطور والازدهار للبلاد.