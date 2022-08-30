قالت حكومة غانا في بيان إن أسدا قتل رجلا في حديقة حيوان أكرا بعد أن دخل عرينه في مطلع الأسبوع.



ولاحظ حراس الأمن أثناء قيامهم بدورية ظهر أمس الأحد بالتوقيت المحلي تسلق الضحية وهو في منتصف العمر سياجا عاليا ودخوله عرين أسد ولبؤة وشبلين.



ولم يُحدد بعد دافعه وراء ذلك.



وقالت اللجنة الحكومية للغابات "أحد الأسود هاجم المتطفل وأصابه بجروح" مضيفة أن الرجل توفي متأثرا بالجروح التي أصيب بها في الهجوم.



وتجري السلطات تحقيقا في الحادث.



وقال البيان إنه لم يهرب أي من الحيوانات خلال الحادث ولا يزال السياج آمنا.



والأسود أكبر عامل جذب لحديقة حيوان أكرا، حيث يسمح السياج الشبكي المقوى للزوار بمشاهدة الحيوانات المفترسة عن قرب.