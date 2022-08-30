شهدت الشركات الصينية الصغيرة والمتوسطة تنمية مستقرة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، الأمر الذي وضع أساسا متينا للتشغيل المطرد للاقتصاد الكلي للبلاد، حسبما أظهرت بيانات رسمية اليوم (الثلاثاء).

وأظهرت بيانات من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أن الإيرادات التشغيلية المجمعة للشركات الصناعية الرئيسية الصغيرة والمتوسطة في البلاد ارتفعت بنسبة 8.1 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى يوليو.

وارتفعت أرباح هذه الشركات خلال هذه الفترة بنسبة 1.6 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وطُبقت سياسات تفضيلية لتخفيف العبء المالي عن الشركات الأصغر وتعزيز حيويتها بشكل أكبر.

كما أظهرت بيانات رسمية أن الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في البلاد تلقت في النصف الأول من العام ما يقرب من 1.8 تريليون يوان (حوالي 261.62 مليار دولار أمريكي) في صورة تخفيضات وتأجيلات للضرائب والرسوم واسترداد للضرائب. /نهاية الخبر/