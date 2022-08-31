النجار: المبادرة تعكس التزام «الوطني» بدعم الكفاءات الوطنية الشابة وتعزيز مهاراتها

احتفل بنك الكويت الوطني بنجاح أول اختبارات اللغة الإنجليزية الدولية «IELTS» والذي عقد في المقر الرئيسي للبنك من خلال المجلس الثقافي البريطاني في الكويت، في مبادرة هي الأولى من نوعها في الكويت ومنطقة الخليج العربي وذلك ضمن المبادرة التي يقدمها الوطني لعملاء باقة الشباب من حاملي «بطاقة الشباب الوطني للسحب الآلي أو مسبقة الدفع».واحتفل الوطني بنجاح أول اختبار IELTS يتم تنظيمه في المقر الرئيسي للبنك بالتنسيق مع المجلس الثقافي البريطاني يوم السبت الموافق 13 أغسطس 2022، حيث أكمل المرشحون التسجيل والتقدم للاختبار الخاص بهم في مختبر الجوهرة بالطابق 37 بالمقر الرئيسي للبنك.وقد استقبل الوطني كافة المتقدمين للاختبار من عملاء باقة الشباب الراغبين في الحصول على تجربة فريدة من نوعها في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والتي يمنحها بنك الكويت الوطني لهم لخوض اختبار IELTS، حيث تم الترحيب بهم وتقديم الزهور لهم، وقد تم تزويد العملاء الذين أكملوا اختبار IELTS بباقة من المزايا تشمل ما يلي:1 - قسيمة خصم لغاية 30% على الحقائب من Samsonite.2 - قسيمة خصم لغاية 15% على أجهزة الكمبيوتر المحمولة وملحقات الهاتف المحمول من يوريكا للإلكترونيات.3 - قسيمة خصم 50% على خدمة Visa Assistance من شركة Qgo للسفريات.4 - قسيمة مواصلات عالمية خلال السفر بقيمة 10 دنانير.5 - خصم 25% على الدورات التحضيرية لاختبار IELTS.علاوة على ذلك، قام البنك بتوفير مجموعة خاصة من الخدمات للمتقدمين لخوض الاختبار شملت مواقف للسيارات ومرطبات مجانية فضلا عن توفير مختبر مجهز بالكامل بأحدث الوسائل التكنولوجية.ويتم عقد اختبارات ILETS يوم السبت كل أسبوعين حيث يقوم المجلس الثقافي البريطاني بالكويت بإدارة عملية التسجيل والنتائج بشكل كامل. ويمكن لعملاء البنك الراغبين في الدراسة بالخارج التقدم لاختبار «IELTS» في مبنى المقر الرئيسي للبنك، حيث يتاح التسجيل للاختبار على رابط مخصص لذلك على موقع المجلس الثقافي البريطاني:https://www.britishcouncil.com.kw/en/nbk-shababوبهذه المناسبة، قالت نورة النجار، المديرة في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني: «تؤكد تلك المبادرة الاستثنائية دور البنك الرائد والتزامه الراسخ بأداء مسؤولياته المجتمعية تجاه قطاع التعليم ودعم الكفاءات الوطنية الشابة وتسليحها بالعلم والمعرفة، لإعداد كوادر قادرة على مواصلة البناء من أجل مستقبل مزدهر للكويت».وأضافت النجار: «الوطني أبرز المؤسسات الرائدة في المنطقة في دعم الطلبة والكوادر الشابة إيمانا منه بضرورة المساهمة في تطوير وصقل الكفاءات والكوادر الوطنية والتزاما منه بدعم المبادرات الاجتماعية التي تتوافق مع أهداف التنمية الطموحة لبلادنا».وأكدت النجار صدارة شريحة الشباب على اهتمام بنك الكويت الوطني والتركيز على التواصل المستمر معهم للوقوف على كل تفضيلاتهم واحتياجاتهم وتكثيف العمل من أجل تلبية تلك الاحتياجات وتوفير الخدمات والمبادرات التي توافق تطلعاتهم.كان بنك الكويت الوطني قد أطلق العديد من المبادرات الأكاديمية لشريحة الشباب من بينها الحصول على فرصة تدريب داخلي، حيث يتم تقديم برنامج «الوطني للتدريب الداخلي» لكافة عملاء «الشباب» ضمن المزايا المقدمة لعملاء الخدمات المصرفية للعائلة، من خلال إجراءات بسيطة وسهلة لتطوير مهارات الشباب الكويتي استعدادا لخوض مسيرتهم العملية.كما تكون أولوية التسجيل في أكاديمية بنك الكويت الوطني لشريحة الشباب، حيث يتم فتح باب التسجيل للانضمام الى برنامج أكاديمية بنك الكويت الوطني قبل أسبوعين من الموعد المقرر لباقي المتقدمين حصريا لعملاء الشباب.وتقدم أكاديمية الوطني أفضل البرامج التدريبية في الكويت، حيث يتم إعداد محتواها بمشاركة أعرق الجامعات والمعاهد العالمية، وتستهدف استقطاب أفضل الكوادر وإعداد قيادات مستقبلية واعدة.