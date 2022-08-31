قال نائب رئيس أول إدارة الاستثمار العقاري بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة المركز المالي الكويتي «المركز» خالد المباركي، إن صندوق المركز العقاري يعد الصندوق العقاري الوحيد بالكويت الذي استمر طوال 20 عاما منذ تأسيسه في عام 2002، وذلك يعود للإدارة الحصيفة للصندوق والحركة الديناميكية لإدارة الصندوق التي اتسمت بالمرونة في التعامل مع المعطيات والمتغيرات في السوق العقاري الكويتي.



وأوضح المباركي في تصريح صحافي أن الإدارة الحصيفة للصندوق أدت إلى استمراريته وتمكنه من تحقيق عوائد مستدامة للمستثمرين رغم التحديات التي مرت بها الأسواق بدءا من الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وتراجع أسعار النفط في أواخر عام 2014، والتي استمرت لعدة سنوات، بالإضافة إلى جائحة كورونا التي بدأت في عام 2020. وأشار إلى أن إدارة الصندوق تحرص على مراقبة متغيرات السوق العقاري عن كثب، وقد تم التعامل مع الأزمات المختلفة عبر تخفيض المخاطر من خلال الابتعاد عن الاقتراض، حيث لم يدخل الصندوق منذ تأسيسه في أي عملية اقتراض.



كما لم يتم تحميل الصندوق مخاطر عالية، في حين تم التركيز على التوزيع الجغرافي والقطاعات المستثمر فيها وتغيير هذا التوزيع الجغرافي والقطاعي حسب متغيرات السوق العقاري، وبالإضافة إلى ذلك، يأتي الاعتناء بجودة عقارات الصندوق في مقدمة أولوياتنا.



وشدد المباركي على أن صندوق المركز العقاري دائما ما يقوم بالاستثمار في القطاعات الواعدة والتخارج منها عند بلوغ هذه القطاعات معدلات أسعار مناسبة، حيث يستهدف الصندوق الاستثمار في القطاعات في بداية دورتها الاقتصادية والتخارج عند بلوغ الدورة قمتها، والبحث عن فرص في قطاعات أخرى.



ولذلك، تمكن الصندوق من تحقيق قيمة هذه الأصول رغم التحديات التي تفرضها الظروف الاقتصادية العالمية والعوامل السياسية في المنطقة، وتأثرها بارتفاع أسعار النفط التي تؤثر على قدرة الدول على الإنفاق الرأسمالي الذي يدفع الطلب على كل القطاعات، ومنها القطاع العقاري.



وقال المباركي إن الصناديق العقارية قليلة جدا في الكويت لصعوبة هذا السوق، لكن صندوق المركز العقاري يعد أقدم صندوق عقاري في الكويت، ويعتبر أداة استثمارية ملائمة لكثير من المستثمرين الراغبين في الاستثمار في المجال العقاري، حيث يوفر فرصة الدخول للمستثمرين في هذا القطاع بمبالغ بسيطة، عكس عمليات شراء العقارات التي تتطلب مبالغ كبيرة، بالإضافة إلى حسن إدارة العقارات الناجمة عن خبرة «المركز» في هذا المجال من أعمال تأجير وتحصيل وصيانة العقارات وتطويرها وإمكاناته في عمليات الاستحواذ والتخارج في الوقت المناسب بحسب الدورات الاقتصادية سواء كانت على مستوى القطاعات أو مستوى المناطق.



ولفت إلى أن «المركز» يتبع آلية دقيقة جدا لتنويع محفظة الصندوق، حيث تتم متابعة السوق ومتغيراته بشكل حثيث من أجل اقتناص الفرص المناسبة، وتكوين محفظة عقارية مميزة مدرة للدخل، وذلك ضمن جهودنا لتحقيق عوائد مستدامة للمستثمرين.



وأكد المباركي أن أهم عامل في تميز أداء الصناديق هو أسلوب الإدارة، حيث تستهدف إدارة الصندوق استثمار أمواله في العقارات الجيدة من حيث القطاع ومستويات الطلب على ذلك القطاع، فضلا عن تنويع العقارات من الناحية الجغرافية والقطاعات، حيث نحرص على الاستثمار في القطاع المناسب في الوقت المناسب للاستفادة القصوى من الدورات الاقتصادية.



وأضاف: «في ظل أزمة كورونا، كان عام 2021 مليئا بالتحديات، لكن أداء الصندوق كان جيدا في هذه الظروف الصعبة، حيث لم يتوقف عن توزيع الإيرادات والأرباح للمستثمرين، بل كان جل اهتمامنا إرضاء العملاء والمستثمرين من خلال العمل المستمر على ضمان عمليات التأجير والتحصيل ورفع مستوى عقاراتنا لتكون الأفضل في فئاتها المختلفة، أما بالنسبة للنصف الأول من 2022، وبفضل الجهود الكبيرة المبذولة في رفع مستوى العقارات، فقد عاد الكثير من العقارات لتحقيق معدلات تأجير وتحصيل مرتفعة، مدعومة بفتح المطار وعودة الحياة الاقتصادية والتجارية بالكويت».



وتابع: «نعتز في (المركز) بخبراتنا الطويلة ومعرفتنا المتعمقة في تلبية متطلبات المستثمرين، ونتطلع دوما لمنحهم أفضل الفرص الممكنة، وذلك عبر مناقشة أهدافهم الاستثمارية، ثم استطلاع قدراتهم على تحمل المخاطر».



واختتم المباركي تصريحه، قائلا: «بناء على قراءتنا للسوق العقاري، نتوقع الاستمرار في نمو نسب الإشغال والتحصيل واستقرارها بالفترة الحالية، أما بالنسبة للسنوات المقبلة فإن رؤيتنا للسوق إيجابية مع الأخذ بالاعتبار فرص الاستثمار في قطاعات ومناطق واعدة والتحفظ عن الدخول في استثمارات عقارية عالية الخطورة».