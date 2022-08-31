

تناول هذه الوجبة يومياً لتعزيز صحة قلبك



تشير الأبحاث والدراسات الطبية إلى ارتباط الغذاء اليومي للإنسان بصحة قلبه، فكلما كان هذا الغذاء متنوعا ومتكاملا قلت المشكلات القلبية. ووجدت دراسة جديدة نشرت في مجلة «Clinical Nutrition» أن تناول فول الصويا يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.



وأشارت أخصائية التغذية «جينيفر مينج» إلى أن هذه التجربة أجريت على فئة صغيرة قد ترتبط التحسينات التي طرأت على صحة المشاركين بنوع فول الصويا.



وأضافت «مينج» أن التحسينات التي طرأت على الأوعية الدموية للمشاركين قد تكون لها أسباب أخرى، مثل الحصول على المزيد من الألياف أو الفيتامينات أوالمعادن، وحذرت «مينج» من أن جسم الإنسان يختلف بين شخص وآخر، ويجب مراعاة هذه الاختلاف عند تناول أي غذاء بشكل مستمر.



وأضافت اخصائية التغذية أنه عندما يتعلق الأمر بصحة القلب والأوعية الدموية، فمن المهم مراعاة عوامل النظام الغذائي والوراثة ونمط الحياة بدلا من التركيز على طعام واحد.

المصدر: «Eat This، Not That»

