

أعلن بنك وربة عن أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية وحساب الحصالة، وسيستمر بنك وربة بعمل السحوبات لعشرة رابحين أسبوعيا لحساب السنبلة وخمسة رابحين لحساب الحصالة بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: خالد علي البراهيم القاضي، علي رحمن عبدالرحمن خان، عيد فلاح حميد العجمي، صيته حسين ناصر المطيري، أحمد المحمد الملحم، أمل حسين أكبر حسن، وليد خليفة فرحان الدوخي، سارة عادل سالم الراشد، عمر علي عبدالقادر العثمان، وعبير حمدان محمد العازمي.



كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب «الحصالـــــة الرقميــــة الأسبوعي» لعملاء Bloom وهم كل من: هبة بدر عيد الغصاب، عبدالعزيز محمد حمود العنزي، عبد الرزاق عبدالرحمن الحسينان، غلا حمد سليمان الشمري، شوق عبدالله حمود القلاف.



وحول الشروط، قال مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد عبدالعزيز البخيت: «يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر. لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا، ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح».