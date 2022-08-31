أكد سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري أن الجهود السعودية تهدف إلى مواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار لبنان، وحذر من خطورة الدعوات التي تنطلق من لبنان ضد السعودية، والتي تتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية.



وقال خلال مؤتمر صحافي مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، نتوجه الى الحكومة اللبنانية لترجمة التصريحات إلى أشياء ملموسة، وذلك لمنع الأنشطة السياسية العدائية والتحريضية التي تهدد أمن المنطقة وتهدد الأمن القومي السعودي.



وأهاب بالجهات الأمنية اللبناني التحرك حيال ما نشره السعودي المطلوب علي هاشم بعد ان هدد سفارة المملكة الأسبوع الماضي، داعيا إلى «توقيفه وتسليمه للسعودية كونه مطلوبا لديها».

وأضاف البخاري عقب اللقاء أنه يدعو السلطات اللبنانية المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما يتعلق بالتهديدات الإرهابية.



وفيما خص مجال مكافحة المخدرات، قال «للأسف تجاوز إجمالي ما تم ضبطه مــن مـواد مخــدرة مـن قبـل مهربيـــن لبنانييــــن الـ 700 مليون حبة مخدر ومئات الكيلوغرامات من الحشيش منذ 8 سنوات أي 2015»، مشيرا في الوقت عينه إلى «أننا نثمن ما تقوم به الأجهزة الأمنية بتوجيه من وزير الداخلية حيال هذا الملف، ولمسنا إجراءات دقيقة ومميزة».



بدوره، قال مولوي أن «الفضل للسعودية لم يكن محصورا بطائفة معينة، وعلى لبنان أن يترجم كافة السياسات التي التزم بها أفعالا وليس فقط سياسات».