بيروت - خلدون قواص



أكد سفير جمهورية مصر العربية في بيروت د.ياسر علوي أن لبنان في أزمة لا مخرج منها إلا بالتكاتف والالتزام بالدستور واتفاق الطائف وبتنفيذ الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، وأي حديث غير ذلك لا يعول عليه، ولا مخرج غير هذا، وكلنا ثقة بأن الجميع سيتحمل مسؤوليته وسيتم إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها.



وأبدى بعد لقائه مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان تفاؤله بلبنان قائلا: نحن محكومون بالتفاؤل، ونحن الآن نمر بمحطة كبرى في تاريخ لبنان البلد العزيز علينا، وفي تاريخ المنطقة.



وسلم السفير المصري مفتي لبنان دعوة لزيارة القاهرة الشهر المقبل للمشاركة في المؤتمر السنوي الكبير الذي تقيمه دار الإفتاء في جمهورية مصر العربية.

وقال: دار الفتوى صرح وطني وديني عريق نجل ونحترم ونحرص على لقاء المفتي باستمرار للتشاور وتعزيز التعاون بين البلدين.