أخبر مغني الروك البريطاني أوزي أوزبورن الإعلام البريطاني أنه "سئم" من العنف المسلح في الولايات المتحدة، ويخطط للعودة بشكل دائم إلى إنجلترا، حسبما ذكرت صحيفة ((ذا هيل)) يوم الأحد.

وفي مقابلة مع صحيفة ((ذا جارديان)) نشرت يوم الأحد، ذكر أن "كل شيء... أصبح سخيفا هناك. وسئمت من تعرض الناس للقتل كل يوم. ويعلم الله كم عدد الأشخاص الذين قتلوا في إطلاق النار بالمدارس"، حسبما ذكر أوزبورن البالغ من العمر 73 عاما، وهو مغني سابق في فرقة الروك البريطانية بلاك سابث.وتابع

قائلا إنه يخطط لبيع منزله في لوس أنجيليس، والانتقال إلى منزله في جنوب شرقي إنجلترا، لأنني "لا أريد أن أموت في الولايات المتحدة"، "أنا إنجليزي. وأريد العودة".