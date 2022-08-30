قال جهاز حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في ألمانيا إنه سيواصل مراقبته الدقيقة لمشغلي محطات تموين السيارات ومصافي التكرير بعد انتهاء خفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود في ألمانيا غدا الأربعاء.

كانت حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس قد خفضت ضريبة القيمة المضافة على الوقود بمقدار 35 يوروسنت (35 سنت أمريكي) لكل لتر بنزين وحوالي 17 سنت للتر الديزل لمدة 3 شهور اعتبارا من أول حزيران/يونيو الماضي كجزء من حزمة إجراءات تستهدف تخفيف آثار ارتفاع أسعار الطاقة على الشركات والمستهلكين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار في ألمانيا، يتابع أسعار الوقود لتقييم ما إذا كان هناك تلاعب في

الأسعار، على أن يقدم نتائج المراجعة خلال الخريف المقبل.

وقال أندرياس موندت رئيس المكتب "سنبقي على أعيننا مفتوحة للغاية على هذا الموقف ونقدم المعلومات حول كيفية تطور الأسعار وما سيحدث عندما ينتهي خفض ضريبة القيمة المضافة".