أطلقت جمعية الهلال الأحمر أمس حملة «تبرع لتعليمهم» لمصلحة الطلبة من أبناء الأسر المحتاجة والأيتام والمسجلين بكشوفات الجمعية في الكويت.



وقالت الأمين العام للجمعية مها البرجس لـ «كونا» إن الحملة تأتي ضمن المبادرات الإنسانية في البلاد وتعزيز المشاركة المجتمعية وانسجاما مع الرؤية الخيرية ومشروع حق التعليم.



وأضافت البرجس أن الحملة تهدف أيضا إلى دعم التعليم باعتباره من أهم وأبرز مشاريع الجمعية، إضافة إلى تخفيف العبء عن الأسر المحتاجة وإلحاق أطفالهم بركب التعليم خاصة الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، داعية الجميع إلى التبرع بغية الإسهام في هذا المشروع، مشيرة إلى أن ذلك يتم من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية أو عبر استقبال التبرعات مباشرة في مقرها.