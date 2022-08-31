twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح العتيبي الأربعاء 2022/8/31 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 1982 A+ A- استمع المعرس سعد عيد العتيبيشعيب المويزري وعمر الضويحي يباركانخالد المونس مهنئامحمد المطير يباركد.حمد روح الدين يبارك(ريليش كومار)محمد الجبري ومشاري العتيبي وفهد حماد وعايض أبوخوصة يباركوند.أحمد مطيع وغازي العتيبي ومحمد العتيبي يباركونسعدون حماد مباركاأحمد باقر يهنئ فارس العتيبي والمعرس سعد العتيبيمساعد العارضي مهنئاعلي المسلم وأحمد العتيبي يباركانم.يوسف الفوزان وعبدالرحيم الشايجي يباركانبدر الهاجري مهنئامحمد الرفدي وسعدون المطيري يهنئانصالح بن بارود العتيبي يهنئ فارس العتيبي والمعرس سعد العتيبيفارس العتيبي وعيد العتيبي وناصر العتيبي والمعرس سعد عيد العتيبيمحمد العتيبي والحميدي العتيبي وفهد العتيبي يباركونبادي العتيبي وعماش العتيبي وصنات العتيبي وسلطان السميري يباركونبدر الشريعان ووليد الدخيل يهنئانعبدالله العصيمي وندى أبورقبة يباركانعبدالعزيز الجبري مباركاضاوي العتيبي يباركالمعرس سعد عيد العتيبي متوسطا الأصدقاء في لقطة تذكارية بالمناسبة السعيدة احتفل عيد سعد العتيبي واخوانه بزفاف ابنهم سعد عيد بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.