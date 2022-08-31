محمد الجلاهمة



كشفت قوة الإطفاء العام عن أن حريق ميناء عبدالله الذي طال مستودعات للمحروقات وبضائع متنوعة قدرت مساحتها بما يقارب 5000 متر مربع، مساء السبت الماضي بفعل فاعل ومتعمد.



وذكرت في بيان لها أن فرق التحقيق التابعة لادارة تحقيقات الحوادث انتهت من إجراءات المعاينة الفنية والتحقيق مع شهود الواقعة في حادث الحريق الذي اندلع بإحدى القسائم الصناعية التي تستغل كمستودع في منطقة ميناء عبدالله، وذلك مساء يوم السبت الماضي، حيث جاءت نتائج التحقيق أن الحريق ناتج عن فعل فاعل ومتعمد.

هذا، وقد تمت مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهم، محذرة كل من تسول له نفسه بإشعال الحرائق العمدية وتقديمهم للعدالة.

واكد مصدر في الإطفاء أن قوة الاطفاء العام أحالت ملف القضية الى المباحث الجنائية امس مع التقرير الذي انتهت منه قوة الاطفاء في هذا الخصوص.