أحمد خميس



أحال رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة وافدين من جنسيتين عربيتين على خلفية تهم متعلقة بالتزوير، اذ قام احدهما بسحب صورة من تطبيق هويتي من موقع «غوغل» ونسبها لنفسه بعد اجراء تعديلات، فيما قام الثاني بتزوير اختام تخص قياديا رفيعا في الداخلية وأنجز بها معاملة تأشيرة دخول.



وكانت «الأنباء» نشرت سابقاً عن ضبط وافد ثالث بعد محاولة انجاز معاملة دخول لأحد الوافدين، وأبلغ عن آخر انجز له المهمة وهو الذي ضبط امس الاول.



واستنادا الى مصدر امني فإن معلومات وصلت الى رجال مباحث شؤون الإقامة عن ان وافدا مخالفا لقانون الاقامة يجري معاملات تستلزم وجود إقامة صالحة وعليه تم ضبطه، حيث اعترف بأنه ومن خلال التزوير انجز معاملات، وكان يقدمها لرجال الامن في الحملات التفتيشية.

وأضاف المصدر: بالنسبة للمتهم الثاني فقد ضبط بعد أمر تكليف المباحث بإحضاره عقب ضبط أحد مواطنيه بعد أن تقدم لإنجاز تأشيرة دخول بأختام مزورة، حيث اكد المتقدم لإنجاز المعاملة انه لا يعلم ان الاختام مزورة وأرشد عن الآخر والذي ضبط.