أسامة أبوالسعود



كشف رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات محمد مشعان العتيبي عن ان عدد المتعطلين عن العمل من الشباب الكويتي الحاصل على هندسة بترول يفوق 200 مهندس بسبب تأخر اعلانات التوظيف في القطاع النفطي والشروط التعجيزية للتوظيف. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده اتحاد عمال البترول ظهر امس لاطلاق حملة لدعم توظيف حملة البكالريوس والدبلوم في القطاع النفطي وعدد من القضايا الاخرى التي تخص العاملين في القطاع النفطي.



واشار الى ان آخر إعلان تم قبل عامين ولا يسير وفق الخطط الموضوعة، داعيا الى ضرورة الاسراع في آلية التوظيف لاستيعاب الكفاءات الوطنية من حملة البكالريوس والدبلوم. واعرب العتيبي عن امنيته بأن تكون اعلانات التوظيف في القطاع النفطي وفق آلية منتظمة وفي مواعيد محددة بحيث تتماشى مع استراتيجة التوسع المستقبلي في القطاع النفطي لزيادة الانتاج، وضرورة ان يعرف الخريج متى موعد توظيفه وفق الآليات المتبعة. واشار الى ان هدف الحملة يتوافق مع رؤية ادارة مؤسسة البترول والشركات التابعة لها لزيادة الانتاج إلى 3-4 ملايين وهو ما لن يتحقق الا بسواعد ابناء الكويت من الكفاءات الوطنية الذين اثبتوا قدرتهم وكفاءتهم خلال مختلف الأزمات. وأعلن العتيبي ان اتحاد عمال البترول بالتعاون مع النقابات النفطية سيتم قريبا اطلاق وثيقة بمطالب العاملين في القطاع النفطي ليتبناها مرشحو مجلس الأمة ونواب المجلس القادم.



ولفت الى ان الوثائق السابقة لم يتم تنفيذها بسبب تعطل الكثير من القوانين وهو امر لا يخص العاملين بالقطاع النفطي وحدهم. وشدد على ان هناك خللا كبيرا في مخرجات التعليم العالي حيث لا يوجد ربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل الفعلي.



وختم العتيبي، متمنيا ان يتم اصدار إعلان توظيف للعاملين بالقطاع النفطي قريبا وإلغاء الشروط التعجيزية.