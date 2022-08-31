أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان قرارا وزاريا رقم 127/أ لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة فنية لمراجعة عقود الحاسب الآلي لدى وزارة الشؤون الاجتماعية جاء فيه:



مادة أولى: تشكل لجنة فنية للمراجعة والتدقيق على عقود الحاسب الآلي وكل ما يوكل إليها من الوزير وتقدم النتائج والتوصيات التي من شأنها تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها برئاسة ناصر ماهر المطوع وعضوية كل من التالية اسماؤهم: هبة ملبس الشمري - نائب رئيس، د.عمر ناصر الحسينان - عضو، عبدالرحمن ابراهيم الكندري - عضو، العنود علي محمد الخباز - عضو، سعد مفرج العدواني - عضو ومقرر.



مادة ثانية: للجنة حق الاطلاع على كافة المستندات الخاصة بعقود الحاسب الآلي والانتقال الى اي جهة في الوزارة او خارجها ومراجعة العقود الخاصة بالانظمة الآلية.



مادة ثالثة: تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس وتتخذ قراراتها بأغلبية الحضور وفي حال التساوي يرجح صوت الرئيس.



مادة رابعة: مدة عمل اللجنة شهر قابلة للتجديد على ان ترفع تقريرا بنتائج الاعمال الى الوزير مع التوصيات اللازمة لمعالجة المشاكل والمعوقات.



مادة خامسة: للجنة ان تستعين بالموظفين اصحاب الخبرة والاختصاص لإنجاز مهامها.



مادة سادسة: تصرف لأعضاء اللجنة مكافأة خاصة مقابل اعمالهم يحددها الوزير.



مادة سابعة: انهاء عمل اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 9/أ لسنة 2022 المشار اليه اعلاه.



مادة ثامنة: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء به.