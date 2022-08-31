بيروت ـ أحمد عزالدين واتحاد درويش



ربطت اللجان النيابية المشتركة مناقشة مشروع «الكابيتال كونترول» بارسال الحكومة خطة للتعافي الاقتصادي بشكل متكامل مع القوانين المرتبطة بها وابرزها اعادة هيكلة المصارف.



وقال نائب رئيس المجلس النيابي الياس ابو صعب بعد الاجتماع ان الجلسة كانت مثمرة والعمل فيها جدي ويهدف الى الوصول لنتيجة تحفظ حقوق المودعين، وتحافظ بالحد الأدنى على وجود المصارف، لانه لايجوز السماح ب «تفليس المصارف». واضاف ان الكرة اليوم في ملعب الحكومة لتقدم ما لديها وتعود الينا.



الجلسة انعقدت برئاسة ابو صعب، وبحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل، وشهدت نقاشات حامية، اقل ما يقال انها سياسية اكثر منها اقتصادية، في وقت العين على بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد لجمهورية.



وكان اللافت ان النواب طالبوا بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للاستماع اليه في موضوع الاموال، فرد نائب رئيس المجلس سنرى ما هي الآلية.



فعلق رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بالقول «ما عم تقدروا تجيبوه على القضاء بدكم تجيبوه على المجلس».



وانعقدت جلسة اللجان على وقع في اعتصامات من رابطة المودعين الرافضة للقانون، وقد اجتمع نواب التغيير مع المعتصمين، حيث اكدت رابطة المودعين على ضرورة ان يأتي «الكابيتال كنترول» ضمن خطة متكاملة للتعافي الاقتصادي، كما جرى بحث في خطة مشتركة لمواجهة اي فرض لهذا المشروع الذي وصفوه بأنه يتضمن الكثير من الالغام ومنها منع المودعين من حق القاضي.



وتحدث باسم نواب التغيير ابراهيم منيمنة فاشار الى ان صيغة المشروع خطرة ودعا لمواجهة تداعياتها القانونية لانها تهدف الى السطو وعلى اموال المودعين، وان اسقاط هذا «المشروع ـ المؤامرة» لم يعد معركة المودعين، بل معركة كل لبنان، وانه في ظل التعثر في مسار التفاهم مع صندوق الدولي وغياب خطة اقتصادية وعدم تحديد سعر الصرف، فان القانون لا يخدم مسار النهوض في البلد.



النائب علي حسن خليل عضو كتلة رئيس المجلس النيابي، قال ان الحكومة لم تتقدم للاسف بأي فكرة تدافع فيها عن مشروع الكابيتال كنترول ولم تقدم اسباب موجبة يمكن ان تؤدي الى اقرار القانون.



بدوره، عضو اللقاء الديموقراطي النائب هادي ابو الحسن وصف النقاش بأنه تشويش وتمرير للوقت فيما البلد يتفتت وليس هناك نية لاقرار قانون يأخذ بعين الاعتبار مصالح الناس، وانما انما مصالح المصارف، وان اقرار المشروع بعد ثلاث سنوات على تحويل الاموال الى الخارج فقد قيمته، ويشكل ضررا على المودعين.



من جهته، النائب مروان حمادة اعتبر انه ليس هناك حماية للمودعين وانه لا طائل من تكديس القوانين دون تطبيقها، فيما نائبة القوات اللبنانية غادة ايوب رأت ان المطلوب قبل اقرارار القانون، وضع خطة اقتصادية مالية ونقدية شاملة، وتحديد المسؤوليات لمعرفة كيفية توزيع الخسائر والية لتسديد الديون.



وقال نائب حزب الله حسن فضل الله: تقدمنا باقتراح لحماية اموال المودعين ضمن خطة التعافي وقبل اقرار اي قانون للحكومة، او اي تشريع للمجلس النيابي، يجب ان يكون هناك قانون يؤمن حماية الاموال قبل اقرار اي مشروع آخر.



أما رئيس لجنة الاقتصاد النائب مشيال ضاهر فقال انه هناك عدم اعتراف بالمشكلة، ومع تباين المواقف لن نصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.



ورأى نائب نائب التيار الوطني الحر سيمون ابي رميا، ان المشروع هدفه حماية اموال المودعين والحفاظ على العملات الاجنبية، ولكن تأخر اقراره وثلاث سنوات هو جريمة بحق الوطن.