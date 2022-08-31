أسامة أبو السعود



أعلن وزير العدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار جمال الجلاوي، أنه سيتم فتح باب التقديم لموظفي وزارة العدل الراغبين بالمشاركة في العملية الانتخابية لعضوية مجلس الأمة 2022 المقرر اجراؤها يوم الخميس الموافق 29/9/2022 بإنجاز النواحي الإدارية اللازمة لتنظيم إجراء عملية الاقتراع بالمقار الانتخابية.



وأوضح وزير العدل انه سيكون بإمكان موظفي الوزارة تقديم طلباتهم في حال الرغبة بالمشاركة، وذلك عن طريق الدخول على موقع الوزارة وتعبئة النموذج المعد لذلك بعد استيفاء الشروط المقررة، وذلك للتسهيل على الموظفين الراغبين بالمشاركة وضمان إشراك أكبر عدد ممكن من الموظفين الذين لم يسبق لهم المشاركة بالعمليات الانتخابية خلال السنوات السابقة وإعمال قواعد المساواة بين موظفي الوزارة.



وأكد الوزير الجلاوي على ثقته بجميع موظفي الوزارة وتقديره لجهودهم المبذولة في جميع المناسبات، متمنيا التوفيق لجميع الموظفين والعاملين بالوزارة.