حنان عبد المعبود



أبلغت وزارة الصحة قطاعاتها بفتح باب التظلمات للاعمال الممتازة بداء من يوم الخميس الموافق 1سبتمبر.



جاء هذا في تعميم حصلت "الأنباء" على نسخة منه اوضحت فيه الوزارة أن باب التظلمات سيتم فتحه حتى 16 من نفس الشهر، مشيرة فيه إلى أنه لن يتم قبول اي تظلمات بعد هذا التاريخ.



وقالت مصادر لـ "الانباء "ان تقديم التظلمات سيتم عبر "الاونلاين" خلال تلك الفترة من دون مراجعة الموظف للوزارة، وبعدها سيتم دراسة الطلبات ومدى استحقاقها للمكافأة من عدمه.



وأضافت أن المكافأة ستكون محددة للجميع كل فئة على حدة مثل الاداريين والأطباء والتمريض وغيرهم من الوظائف المساعدة.

وتوقعت المصادر ان تتراوح المكافأه مابين 150 دينارا وحتى 500 دينار في حال الموافقة على استحقاقها.