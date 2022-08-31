أكد مرشح الدائرة الثانية النائب السابق حمد سيف ان الكويت بدأت تشهد مرحلة جديدة في تاريخها السياسي، بعد الخطاب الاميري التاريخي السامي لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد والذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد حفظهما الله، موضحا ان هذا الخطاب جعل الكويتيين يشعرون بالارتياح والفرح، وقرب القيادة السياسية منهم.

وقال سيف في تصريح صحافي ان رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ احمد النواف حظي بدعم شعبي كبير وهو يستحق ذلك، عندما اقترب من المواطنين ولامس همومهم واعطى تعليماته للوزراء بالعمل الميداني والاستماع وحل مشكلات المواطنين والمقيمين، فهذه الانجازات التي حققها سموه كانت خلال فترة قصيرة جدا وهو ما يؤكد ان الكويت انطلقت في قطار الإصلاح ومحاربة الفساد والمفسدين.



ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب من السلطتين التنفيذية والتشريعية تحقيق كل متطلبات الشعب وحل كل المشكلات التي تواجههم على جميع الاصعدة بدءا من التعليم مرورا بالاسكان وصولا الى الصحة وتطوير كل مرافق الدولة وتنفيذ المشاريع التنموية ومعالجة الملفات العالقة في المجلس السابق لتكون الكويت كما عهدناها بلد الخير والعطاء بشعبها الكريم الوفي.