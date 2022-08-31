- عبد الكريم الكندري: الصراع السابق كان بين من يحاول إيصال القوانين التي تهم المواطنين إلى المنصة وبين من يحاولوا أن يجعلوها داخل الأدراج
-سأقف ضد أي محاولة لسلب أموال المتقاعدين
- أحمد لاري يترشح عن الدائرة الأولى: البدون فئة موجودة بيننا ولهم حق علينا.. وأمثل التآلف الإسلامي الوطني والسيد عدنان عبدالصمد رمز وكلنا إخوان ومستمرون بنفس النهج
- مرشح الثالثة حمد العبيد: الدائرة الثالثة اختلفت حسبتها عن الانتخابات الماضية وهذا يحسب للقيادة السياسية بعد إصدار مرسوم ضرورة للبطاقة المدنية
- مرشح الدائرة الخامسة فالح الدوسري : نتقدم للإصلاح وتمثيل الدائرة الخامسة ونحن مع مصالح الشعب متمسكين بدين الله والقيم والثوابت