أكد مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة سليمان عبد العزيز الفهد، أن الإدارة العامة للجمارك ورجالها لا يألون جهداً في المنع والتصدي لأي محاولات لإدخال أي أدوات غير مشروعة للبلاد، مشيراً إلى أنه في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها الإدارة العامة للجمارك لمنع دخول جميع الممنوعات للبلاد عبر منافذها البرية والبحرية والجوية، فقد تم ضبط الكثير من الأسلحة مثل: "رنق بوكس- سواطير- سكاكين- كلبچات- بخاخ الفلفل- مطّاعات- صواعق".

وقال الفهد في تصريح صحافي، إن الأسلحة البيضاء تم ضبطها مع مسافرين قادمين عن طريق المطارات إضافة إلى الشحن الجوي، وتمت إحالتها إلى وزارة الداخلية التي لا تألو جهداً في التعاون والتنسيق المستمر معنا بهدف الحفاظ على أمن البلاد، ومنع دخول أي وسائل غير مشروعة.

وشدد الفهد على أن رجال الجمارك هم الدرع الحصين في مواجهة المتلاعبين والمتجاوزين والمروّجين وغيرهم من الذين يسعون إلى اختراق حواجز التفتيش وبثّ سمومهم، مؤكداً أننا لن نألوا جهداً أيضا في الالتزام بتعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين، والتي تتمثل في ضرورة منع أي اختراقات ومنع دخول السموم للبلاد وغيرها من التجاوزات، مشيداً بدور رجال الجمارك الذين يعملون على قدم وساق في مختلف المنافذ بكل جهد وإخلاص وتفانٍ .