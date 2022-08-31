استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأربعاء عند مستوى 0.307 دينار فيما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.34 في المئة إلى مستوى 0.308 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الثلاثاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 0.21 في المئة إلى مستوى 0.359 دينار والفرنك السويسري بنسبة 0.53 إلى مستوى 0.316 دينار في حين استقر سعر صرف الين الياباني عند 0.002.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.