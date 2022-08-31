الرشيدي: أكثر من 141.310 مستفيد من هذه الحملة في مناطق الجنوب الصومالي بفضل الله ثم بعطاء أهل الكويت

أعلنت جمعية الصفا الخيرية الإنسانية عن قيام وفدها بتنفيذ رحلته الإغاثية تحت شعار «لأجلك يا صومال» التي تم من خلالها تقديم الإغاثة العاجلة للصوماليين الذين نزحوا من مساكنهم فراراً بحياتهم وحياة أبنائهم بعد أسوأ موجة جفاف تجتاح البلاد من 40 عاماً.

وفي هذا الصدد، قال مدير عام جمعية الصفا الإنسانية د. محمد مرضي الرشيدي أن الجمعية تحرص على سرعة تلبية نداء الإنسانية، وإغاثة الملهوفين والمكروبين في كل مكان، مبيناً أن هذه الرحلة الإغاثية نجحت بفضل الله ثم بعطاء المحسنين بتقديم المساعدات العاجلة والقوافل الطبية والمياه النظيفة لتلك الأسر النازحة؛ حيث قام الوفد بتفقد أحوال النازحين في مناطق الجنوب الصومالي، وتنفيذ الزيارات الميدانية للوقوف على حال تلك الأسر المتضررة التي تعيش أوضاعاً مأساوية في ظل تلك الأوضاع الراهنة وما يقاسونه من الجوع والمرض والخوف.

وأوضح أن هذه الرحلة الميدانية قد أسفرت عن تسيير 210 صهريج مياه، و1500 قافلة طبية للأسر النازحة، بالإضافة إلى توزيع 1562 سلة غذائية؛ ليبلغ عدد المستفيدين من هذه الرحلة الإغاثية العاجلة أكثر من 141,310 شخص في مناطق الجنوب الصومالي بفضل الله ثم بعطاء أهل الخير.

وفي الختام شكر الرشيدي عموم المحسنين والمحسنات والداعمين الذين بادروا لدعم حملة "لأجلك يا صومال"، ودعا أصحاب الأيادي البيضاء إلى استمرار البذل والعطاء، مبيناً أن مئات الآلاف من الصوماليين يعيشون ظروفا استثنائية في ظل هذه المجاعة الشديدة التي عصفت ببلادهم.