بداح العنزي

اعتمد مجلس الوزراء اعتراض المجلس البلدي على الطلب المقدم من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بتخصيص موقع لتربية الإبل بمنطقة الشقايا - طريق السالمي.

بدوره أعلن رئيس المجلس البلدي عبدالله عبدالعزيز المحري، ان عدم موافقة المجلس على مقترح تخصيص موقع لتربية الابل بمنطقة الشقايا على طريق السالمي جاء بالاغلبية، وان المجلس البلدي تمسك بقرار الاعتراض على هذا الطلب والمقترح الذي تقدمت به الهيئة العامة لشؤةن الزراعة والثروة السمكية.

وقال المحري ان هذا الاعتراض من قبل المجلس البلدي يعود لكون هذا المقترح يشوبه شبهة تنفيع كان لزاماً علينا التصدي لها، وهذا ما قام المجلس البلدي بتوضيحه للوزيرة د.رنا الفارس، حتى تثبت اعتراضها على المقترح.

ووجه المحري الشكر للوزيرة د.رنا الفارس على موقفها الواضح والشجاع بتسجيل اعتراضها على طلب الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وذلك في لجنة الخدمات بمجلس الوزراء الموقر والذي يتماشى مع اعتراض المجلس البلدي واعضاءه في موقف يسجل لها في حماية مصالح الدولة ومقدراتها ودليل على تأييدها لجهود المجلس البلدي بالتصدي لمحاولات التنفيع التي تشكل تعديات على الأموال العامة.