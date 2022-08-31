

يدور هذا اللغز التشويقي للدماغ حول العثور على صورة واحدة في سلسلة من الصور التي تختلف عن الصور الأخرى.

تمامًا مثل الألغاز المرئية "اكتشاف الاختلاف" و "العثور على الصورة المخفية" ، فإن القيام بهذه الأنواع من الألغاز يمكن أن يساعد في زيادة انتباهك إلى التفاصيل بينما يشجعك على التفكير بشكل نقدي أكثر فيما تراه.

هل يمكنك تحديد كرة البولينج التي لا تنتمي إلى باقي الكرات ؟

هناك ست كرات بولينج زرقاء ، لكن إحداها لا تنتمي. هل يمكنك معرفة أيهما هي؟ قد يبدو حل اللغز صعباً قليلاً لأنهم جميعًا متشابهون جدًا.

إليك الحل:

هل قمت بحل هذا بسرعة؟ الكرة رقم أربعة لها فتحتان كبيرتان للإصبع ؛ الكرات الأخرى لها ثقب واحد كبير فقط. استمر في اختبار عقلك باستخدام هذه الألغاز الرياضية التي يصعب حلها.