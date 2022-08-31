سلطان العبدان

تقدم 37 مرشحا بينهم مرشحتان (اليوم) الأربعاء إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في اليوم الثالث من أيام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 17 المقرر عقدها في التاسع والعشرين من سبتمبر المقبل، ليصل إجمالي المرشحين في الأيام الثلاثة الأولى إلى 222 مرشحاً ومرشحة، حيث بلغ إجمالي عدد المرشحين الذكور في اليوم الثالث 35 مرشحين، فيما بلغ إجمالي عدد المرشحات الإناث مرشحتان.

وبلغ إجمالي عدد الذكور المرشحين حتى نهاية اليوم الثالث 210 مرشحين فيما بلغ عدد المرشحات 12 سيدة.

وتقدم 5 مرشحين في الدائرة الأولى ليصبح إجمالي المرشحين فيها حتى نهاية اليوم الثالث 36 مرشحاً من بيهم مرشحة واحدة، فيما تقدم 3 مرشحين في الدائرة الثانية ليصبح إجمالي المرشحين فيها 33 مرشحاً ومرشحة من بينهم 3 سيدات، في حين تقدم 4 مرشحين في الدائرة الثالثة من بينهم مرشحة واحدة، ليصبح إجمالي المرشحين في الدائرة حتى انتهاء اليوم الثالث 34 مرشحاً ومرشحة من بينهم 4 مرشحات، وتقدم 10 مرشحين في الدائرة الرابعة من بينهم مرشحة واحدة ليصبح إجمالي المرشحين 56 مرشحاً ومرشحة من بينهم 3 مرشحات، أما الدائرة الخامسة، فتقدم بأوراق ترشحه في اليوم الثالث15 مرشحاً، ليصبح إجمالي المرشحين في الدائرة 63 من بينهم مرشحة واحدة.

وأصبح إجمالي عدد المرشحين في الدوائر الخمس 222 مرشحاً ومرشحة من بينهم 12 سيدة.

وكان من أبرز من تقدموا بأوراق ترشحهم في اليوم الثالث النواب السابقون د. عبد الكريم الكندري ونايف المرداس وأحمد لاري وعبد الله فهاد العنزي، ويوسف الغريب ود. محمد الحويلة.

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت في الساعة السابعة والنصف من يوم الاثنين 29 أغسطس الجاري باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ 17 (أمة 2022) ويستمر ذلك حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق السابع من سبتمبر المقبل.