استضاف نادي سموحة الفنان محمد صبحي في ندوة عن دور الفن والثقافة في بناء الإنسان حيث أقيمت الندوة بالصالة المغطاة في النادي بحضور مجلس الإدارة.



وأكد محمد صبحي خلال الندوة علي أهمية دور الأسرة في بناء جيل سليم وكذلك دور الإعلام في تقديم النماذج الهادفة للمتلقي وخاصة الأطفال والنشء.



واضاف صبحي : "مصر بدأت منذ 6 أو 7 سنوات فيما كان المفروض أن تقوم به من 50 سنة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة علي عكس الفترات الماضية التى عاشها جيله".



وأوضح أن التنمية المستدامة عمل عظيم تقوم به الدولة المصرية إذ تصنع ما يجعل المواطن يعيش بكرامة ويضمن ذلك لاولاده وأحفاده وتابع قائلا :" الإنتماء يجعل من المواطن إنسان ذو قيمة مضافة ".



وتحدث صبحي عن ملف العشوائيات مشيدًا بالجهود التي تبذلها الدولة في هذا الإطار كما طالب الإعلام بمساندة تلك الجهود.

وفي ختام الندوة قام مجلس إدارة النادي بتكريم الفنان محمد صبحي، ومنحه درع النادي تقديرا لمسيرته الفنية وما يقدمه من أعمال متميزة