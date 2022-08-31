أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تخطى 602 مليون حالة حتى صباح اليوم الاربعاء.



وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 602 مليون و267 ألفا و508 حالات إصابة.



وارتفع إجمالي الوفيات لستة ملايين و490 ألفا و895 وفاة.



وارتفع إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 12 مليارا و133 مليونا و593 جرعة.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.