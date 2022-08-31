الكثير من كبار السن والأثرياء الأمريكيين يستفيدون من برنامج "ميديك أيد"، وهو برنامج رعاية صحي مخصص للفقراء، وفقا لما ذكره مقال رأي نُشر في صحيفة ((ذا هيل)) .



ذكر المقال أن برنامج "ميديك أيد"، وهو مسدد رئيسي لنفقات الرعاية الصحية طويلة الأجل في الولايات المتحدة التي تمولها الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات، يغطي ما يقرب من نصف إجمالي الإنفاق على الرعاية طويلة الأجل، الذي يصل الآن إلى ما يقرب من 500 مليار دولار أمريكي سنويًا.



كتب مارك ورشاوسكي، زميل برنامج سيرل في معهد المشروع الأمريكي ونائب رئيس اللجنة الفيدرالية المعنية بالرعاية طويلة الأجل لعام 2013 في مقال "حسب تقديري، يتم كل عام استخدام ما يقرب من 6 مليارات دولار من أموال "ميديك أيد" بشكل غير قانوني لتوفير العناية طويلة الأمد للأفراد أصحاب الثروات الكبيرة".